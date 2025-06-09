Мединский рассказал о правках Путина в стамбульском документе 2022 года
Президент России Владимир Путин внес незначительные изменения в проект мирного договора с Украиной, который обсуждался сторонами в 2022 году на переговорах в Стамбуле. Об этом в интервью RT сообщил помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский.
«15 апреля этот договор посмотрел президент Путин и внес одно или два исправления. Он юрист профессиональный», — заявил Мединский.
По его словам, документ составлял 19 страниц и был проработан в деталях — в том числе с учетом разночтений между русским, английским и украинским языками.
Первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины состоялись в Стамбуле 16 мая. В начале июня там же прошел второй этап российско-украинских переговоров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал переговоры «великолепными».
По итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о договоренностях по ряду гуманитарных шагов: делегации договорились о крупномасштабном обмене тяжелораненых, тяжелобольных и солдат в возрасте 18–25 лет по принципу «всех на всех».
В ходе переговоров российской стороной также было предложено временное прекращение огня на два-три дня на отдельных участках линии фронта, чтобы стороны смогли эвакуировать тела погибших. По словам Мединского, это решение обусловлено санитарными рисками в серой зоне. При этом Москва не поддержала предложение о безусловном прекращении огня и встрече на уровне президентов, заявляли в Киеве.
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