Мединский рассказал о правках Путина в стамбульском документе 2022 года

Владимир Мединский (Фото: Murad Sezer / Reuters)

Президент России Владимир Путин внес незначительные изменения в проект мирного договора с Украиной, который обсуждался сторонами в 2022 году на переговорах в Стамбуле. Об этом в интервью RT сообщил помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский.

«15 апреля этот договор посмотрел президент Путин и внес одно или два исправления. Он юрист профессиональный», — заявил Мединский.

По его словам, документ составлял 19 страниц и был проработан в деталях — в том числе с учетом разночтений между русским, английским и украинским языками.

Первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины состоялись в Стамбуле 16 мая. В начале июня там же прошел второй этап российско-украинских переговоров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал переговоры «великолепными».

По итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о договоренностях по ряду гуманитарных шагов: делегации договорились о крупномасштабном обмене тяжелораненых, тяжелобольных и солдат в возрасте 18–25 лет по принципу «всех на всех».

В ходе переговоров российской стороной также было предложено временное прекращение огня на два-три дня на отдельных участках линии фронта, чтобы стороны смогли эвакуировать тела погибших. По словам Мединского, это решение обусловлено санитарными рисками в серой зоне. При этом Москва не поддержала предложение о безусловном прекращении огня и встрече на уровне президентов, заявляли в Киеве.