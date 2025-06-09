Минобороны показало возвращение российских военных из плена. Видео

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Министерство обороны России опубликовало видео с первой группой российских военнослужащих, которых вернули в рамках обмена пленными с Украиной.

На кадрах видно, как военные держат в руках триколор и скандируют «Россия», а затем усаживаются в автобус.

«Очень сложно передать то, что сейчас внутри. Но я очень рад, горжусь и благодарен всем, кто принимал участие в этом процессе обмена и возвращения нас домой», — поделился впечатлениями один из обменянных солдат.

2 июня в Стамбуле между Россией и Украиной были заключены договоренности об обмене военнопленными. Делегации договорились о самом крупномасштабном обмене тяжелораненых и тяжелобольных военнослужащих, а также солдат в возрасте от 18 до 25 лет по формуле «всех на всех».

9 июня прошел первый этап обмена военнослужащими. Из плена вернулась первая группа российских военных младше 25 лет, украинская сторона также подтвердила передачу пленных. Ни одна из сторон не называет точного числа участников.

Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. В дальнейшем их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.