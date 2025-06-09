В Лос-Анджелесе задержали около 60 участников массовых беспорядков
Мирная акция протеста против рейдов миграционной и таможенной службы США в Лос-Анджелесе переросла в массовые беспорядки, около 60 человек, включая лиц моложе 18 лет, были арестованы, сообщает CNN.
Беспорядки начались после того, как президент США Дональд Трамп распорядился ввести в город подразделения Национальной гвардии.
По словам полицейских, акция протеста переросла в вандализм, нападения и нанесение другого ущерба. Власти объявили мероприятие «незаконным собранием», после чего многие покинули акцию, но некоторые остались.
По словам полиции, двое сотрудников были ранены, а один был доставлен в больницу для лечения травм, не угрожающих жизни.
По данным Reuters, 7 июня правоохранительные органы вступили в стычки примерно со 100 протестующих в районе Парамаунт на юго-востоке города.
Ранее подразделение Министерства внутренней безопасности США использовало светошумовые гранаты во время двух рейдов в ресторанах Сан-Диего.
За неделю в окрестностях города задержали 118 человек по подозрению в нарушении миграционного законодательства.
В пятницу, 6 июня, толпа собралась у здания столичного центра содержания под стражей в Лос-Анджелесе. Полиция назвала собрание незаконным и приказала толпе разойтись. По данным издания, протестующие бросали в сотрудников правоохранительных органов куски бетона. На следующий день, 7 июня, протесты продолжились.
Читайте РБК в Telegram.
Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции
Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли
Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта
Полицейский выстрелил в корреспондента во время протестов в Лос-Анджелесе. Видео
Что Трамп говорит о беспорядках в Калифорнии
ФСБ пресекла попытку вывоза комплектующих к вертолетам на Украину
В Калифорнии продолжаются беспорядки после рейдов по поиску нелегальных мигрантов. Видео
Илон Маск рассказал, кто сделал больше всего для подрыва его репутации
В США самолёт потерпел крушение. Видео
Силовики задержали мэра Красноярска. Детали
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов