В Лос-Анджелесе задержали около 60 участников массовых беспорядков

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Мирная акция протеста против рейдов миграционной и таможенной службы США в Лос-Анджелесе переросла в массовые беспорядки, около 60 человек, включая лиц моложе 18 лет, были арестованы, сообщает CNN.

Беспорядки начались после того, как президент США Дональд Трамп распорядился ввести в город подразделения Национальной гвардии.

По словам полицейских, акция протеста переросла в вандализм, нападения и нанесение другого ущерба. Власти объявили мероприятие «незаконным собранием», после чего многие покинули акцию, но некоторые остались.

По словам полиции, двое сотрудников были ранены, а один был доставлен в больницу для лечения травм, не угрожающих жизни.

По данным Reuters, 7 июня правоохранительные органы вступили в стычки примерно со 100 протестующих в районе Парамаунт на юго-востоке города.

Ранее подразделение Министерства внутренней безопасности США использовало светошумовые гранаты во время двух рейдов в ресторанах Сан-Диего.

За неделю в окрестностях города задержали 118 человек по подозрению в нарушении миграционного законодательства.

В пятницу, 6 июня, толпа собралась у здания столичного центра содержания под стражей в Лос-Анджелесе. Полиция назвала собрание незаконным и приказала толпе разойтись. По данным издания, протестующие бросали в сотрудников правоохранительных органов куски бетона. На следующий день, 7 июня, протесты продолжились.