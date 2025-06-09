Bloomberg увидел ослабление санкционных опасений из-за связей с Москвой

Bloomberg увидел ослабление нерешительности у покупателей российских товаров из-за действий администрации Трампа

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Японская нефтеперерабатывающая компания Taiyo Oil Co. получила партию российской нефти на танкере, который находится под санкциями США и ЕС, пишет Bloomberg. У Токио есть разрешение на приобретение этой нефти по соображениям энергетической безопасности. Факт того, что страна «Большой семерки» принимает груз с танкера под санкциями, свидетельствует о «растущей легкости для покупателей по всему миру в отношениях с Москвой».

Базирующаяся в Токио компания Taiyo получила 600 тыс. барр. сырой нефти Sakhalin Blend с танкера Voyager. 25 мая он был загружен с терминала «Пригородное» на Сахалине. Представитель Taiyo Oil подтвердил доставку партии и заявил, что компания приобрела нефть по запросу Министерства экономики, торговли и промышленности Японии. Токио обладает разрешением ЕС на импорт нефти Sakhalin Blend до конца июня 2026 года. Также у Японии есть американское разрешение, которое истекает 28 июня, но обычно продлевается.

Bloomberg отмечает, что импортеры российской сырой нефти неохотно принимают грузы, перевозимые на судах, находящихся под санкциями Управления по контролю над иностранными активами США (OFAC). Но эта нерешительность, похоже, ослабевает с приходом к власти Дональда Трампа, администрация которого стремится обеспечить бесперебойность поставок нефти из России.

Ранее Politico со ссылкой на источники сообщала, что новый, 18-й пакет антироссийских санкций ЕС может коснуться компаний, связанных с газопроводами системы «Северный поток», и цен на нефть.

В то же время в сенате США обсуждается законопроект, который подразумевает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие продукты.

Власти России считают западные санкции незаконными и требуют их отмены.