Politico назвало дату голосования в ЕС по новым санкциям против России
Страны Евросоюза могут провести голосование по 18-му пакету санкций против России 20 июня, сообщает Politico со ссылкой на дипломата, знакомого с ходом подготовки к саммиту G7.
Встреча лидеров «Группы семи» пройдет в Канаде 15-17 июня. По словам собеседника, Евросоюз ждет, что США подтвердят готовность к скоординированному подходу в вопросе санкций. Когда «сигнал» будет получен, Брюссель приступит к работе над ограничительными мерами.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе сообщила, что ЕС обсуждает с США возможность принять новые санкции одновременно, если российский президент Владимир Путин «не сядет за стол переговоров» об урегулировании с Украиной. В первую очередь западные страны хотят ввести меры против российской энергетики и «перекрыть источники финансирования», заявила она.
Politico писало, что ограничения могут коснуться компаний, связанных с газопроводами системы «Северный поток», и цен на нефть.
После встречи с американским сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, автором законопроекта о «сокрушительных» санкциях против России, фон дер Ляйен заявила, что довольна его планами усилить давление на Москву. Документ среди прочего предлагает пошлины 500% на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие продукты, его поддерживают более 80 сенаторов. Президент США Дональд Трамп назвал проект «очень сильным», пообещав, что Вашингтон применит его в случае необходимости.
ЕС начал подготовку нового пакета санкций сразу после принятия предыдущего 20 мая, в который попали 75 физических и юридических лиц, в том числе гендиректор «КАМАЗ» Сергей Когогин, «Сургутнефтегаз» и страховая компания ВСК.
Власти России требуют отмены ограничений, называя их незаконными. Кремль заявлял, что пугать Россию санкциями — «дело пустое», Москва настроена «на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования», но «язык ультиматумов» неприемлем.
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