Маск рассказал, кто сделал много усилий для подрыва его репутации

Илон Маск (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Миллиардер Илон Маск (состояние $393,8 млрд по оценке Forbes) пошутил, что никто не сделал так много для подрыва его репутации, как он сам.

«Возмутительно, как много было сделано действий по подрыву моей репутации, особенно с моей стороны», — написал Маск в своем Х.

После прихода к власти президента США Дональда Трампа Маск стал главой департамента по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE). Он начал вести работу по сокращению штата государственных учреждений, таких как ЦРУ, агентство национальной безопасности и других, которые подвергались критике в Соединенных Штатах.

По США и всему миру прокатились масштабные протесты против Tesla из-за деятельности Маска. По данным Reuters, администрации Трампа и DOGE удалось сократить почти 12%, или 260 тыс. человек из 2,3 млн федеральных служащих в основном за счет угроз увольнением, выкупов и предложений о досрочном выходе на пенсию.

У Маска также возникали конфликты с госсекретарем Марко Рубио, министром транспорта Шоном Даффи и министром финансов Скоттом Бессентом, напоминает Reuters.

В июне Маск подрался с Бессентом после взаимного обмена оскорблениями, когда Бессент напомнил бизнесмену о невыполненном обещании сократить бюджетные расходы США на $1 трлн. Трамп назвал драку «перебором».

В конце мая — начале июня у Маска завязалась ссора и с Трампом. Маск назвал законопроект президента, который, в частности, продлевает налоговые послабления и увеличивает потолок госдолга до $4 трлн «отвратительной мерзостью». По мнению бизнесмена, инициатива увеличит «и без того гигантский дефицит бюджета» до $2,5 трлн и «обременит граждан Америки непосильным долгом».

В свою очередь, президент назвал миллиардера сумасшедшим и пригрозил лишить его госконтрактов.