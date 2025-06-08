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Политика ,  
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Бэннон рассказал про реакцию Трампа на драку Бессента и Маска

Бессент и Маск устроили драку в Белом доме
Драка произошла в середине апреля в Белом доме на почве невыполненного обещания Маска снизить бюджетные расходы США на $1 трлн. Трамп назвал перепалку «перебором»

Американский президент Дональд Трамп назвал «перебором» драку между миллиардером Илоном Маском и министром финансов США Скоттом Бессентом, заявил экс-советник президента США Стив Бэннон, сообщает The Washington Post. Инцидент произошел 17 апреля.

«Это уже перебор», — сказал Трамп, услышав о драке.

Подробности перепалки приводит также Newsweek. По словам Бэннона, Бессент и Маск, выйдя из Овального кабинета, шли по коридору и обменивались оскорблениями. Глава Минфина напомнил бизнесмену о невыполненном обещании сократить бюджетные расходы США на $1 трлн, после чего словесная перепалка переросла в физическую.

Маск толкнул Бессента плечом в грудь, тот ударил его в ответ, рассказывает Беннон. Когда они дошли до кабинета советника по национальной безопасности, несколько человек вмешались, чтобы разнять драку, и Маска вывели из Западного крыла.

Министр финансов добавил, что Трамп «100% встал на сторону Бессента после конфликта».

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Скотт Бессент

О ссоре писал портал Axios, ссылаясь на двух свидетелей перепалки и трех источников, осведомленных о ситуации. Подробности драки тогда не приводились, однако один из источников тогда описал перепалку как рестлинг-шоу WWE.

Недавно у Маска также возник конфликт и с Трампом. Причиной разлада стали кадровые решения в NASA и законопроект президента, который, в частности, продлевает налоговые послабления и увеличивает потолок госдолга до $4 трлн.

Маск назвал законопроект «отвратительной мерзостью», поскольку, по мнению, инициатива увеличит «и без того гигантский дефицит бюджета» до $2,5 трлн и «обременит граждан Америки непосильным долгом».

В свою очередь, президент назвал миллиардера сумасшедшим и пригрозил лишить его госконтрактов.

Вице-президент Джей Ди Вэнс выразил надежду на налаживание отношений между Трампом и Маском, списав все на эмоциональное состояние бизнесмена.

«Я надеюсь, что в конце концов Илон вернется в строй. Возможно, сейчас это невозможно, потому что он стал таким реактивным», — сказал он.

Маск в конце мая оставил работу в президентской администрации, поскольку истек 130-дневный срок его деятельности в качестве «специального государственного служащего». Он курировал работу Департамента государственной эффективности (DOGE) при правительстве. Одна из целей, которую ставил перед собой департамент, — резкое сокращение государственных расходов, планка в $1 трлн достигнута не была.

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Полина Харчевникова
Дональд Трамп Илон Маск Скотт Бессент драка
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Дональд Трамп
политик, президент США
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