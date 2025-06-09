Захарова заявила о «клянчащем» ракеты Зеленском
Президент Украины Владимир Зеленский требует предоставить Киеву ракеты, но не забирает тела 6 тыс. украинских солдат, переданные Москвой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так она прокомментировала перенос украинской стороной обмен телами погибших с Россией.
По словам Захаровой, президент Украины в интервью для ABC сообщил, что Вашингтон передал на Ближний Востоке 20 тыс. предназначенных Киеву ракет. Зеленский добавил, что решение было принято администрацией экс-президента США Джо Байдена.
«6 тыс. пакетов, предназначенных Украине, почему-то не забирает. Так еще ракеты клянчит, чтобы увеличить количество жертв. И снова не забрать», — написала Захарова.
В начале июня помощник президента России Владимир Мединский по итогам второго раунда прямых переговоров в Стамбуле заявил, что Россия передаст Украине 6 тыс. тел погибших солдат ВСУ. Украинский министр обороны Рустем Умеров сказал, что Киев сделает то же самое.
Мединский также сообщил, что стороны готовятся провести обмен пленными, который может стать самым масштабным с начала конфликта.
7 июня, по словам Мединского, первая партия тел 1212 погибших украинских солдат прибыла в район обмена, однако Украина перенесла прием тел и обмен пленными на неопределенный срок. В Киеве сказали, что списки военнопленных, полученные от Москвы, «не соответствуют согласованному подходу».
Позднее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что обмен телами погибших солдат и военнопленными состоится на следующей неделе.
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