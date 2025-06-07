Клишас заявил, что Украина не готова к обмену пленными

Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Власти Украины были уверены, что сорвали усилия по мирным переговорам с Россией своими атаками, поэтому не были готовы к обмену пленными и возвращению тел погибших военных, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Украина просто не готова ни к обмену пленными, ни принять тела своих солдат. В Киеве были уверены, что сорвали все мирные контакты своими безрассудными атаками», — написал Клишас.

После переговоров представителей России и Украины в Стамбуле 2 июня глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что Россия «в одностороннем порядке» передаст тела 6 тыс. погибших украинских военных и примет тела российских солдат при наличии их у Украины. Глава украинской делегации Рустем Умеров в ответ анонсировал передачу 6 тыс. тел российских военных.

Стороны также договорились о масштабном обмене военнопленными.

Ранее 7 июня Мединский сообщил, что первая партия тел погибших украинских солдат прибыла в район обмена, однако Украина на неопределенный срок перенесла приемку тел и обмен пленными.

Позже в Киеве сообщили, что списки военнопленных, полученные от Москвы, «не соответствуют согласованному подходу». Украина «предоставила соответствующие комментарии» и ждет следующий шаг от России.

Также в штабе заявили, что конкретная дата передачи тел погибших не была согласована. Украинская сторона назвала действия России по началу их возврата односторонними. Представитель штаба Петр Яценко сообщил, что обмен пленными и возврат тел перенесены на следующую неделю.

Накануне переговоров в Стамбуле Украина предприняла массированную атаку дронами на российские военные объекты. Минобороны заявляло об атаке ВСУ на аэродромы в пяти регионах.

Также в ночь на 1 июня обрушились два моста в Брянской и Курской областях, в результате первого происшествия погибли семь человек, более 70 пострадали. Кремль обвинил в подрыве моста в Брянской области власти Украины.

Позже Минобороны России сообщило об ответном ударе по военным объектам Украины.