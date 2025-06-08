МВД напомнило о хитростях при разговоре с мошенниками
Министерство внутренних дел посоветовало притворяться «неподходящей жертвой» при разговоре с мошенниками. В МВД об этом предупреждали не раз.
Среди прочих советов, в том числе:
- игнорировать звонок или не начинать разговор, если нет уверенности, что входящий вызов важен,
- подключить голосовые помощники для ответа на звонок.
Министерство также порекомендовало включить воображение, чтобы отвечать мошенникам нестандартно. Такая тактика поставит злоумышленников в тупик, считают в МВД.
В мае киберполиция России напомнила, какие данные ни в коем случае нельзя разглашать третьим лицам. Среди них финансовая информация, например, номера банковских карт, сроки их действия, CVC/CVV-коды, логины, пароли от интернет-банка, а также коды из СМС и push-уведомлений.
Кроме того, нельзя сообщать паспортные данные, СНИЛС, ИНН, пересылать фото документов. Особое внимание аутентификационным кодам — одноразовым паролям, QR-кодам и push-кодам подтверждения. Их нельзя передавать никому, независимо от повода.
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