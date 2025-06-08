МВД напомнило о хитростях при разговоре с мошенниками

Министерство внутренних дел посоветовало притворяться «неподходящей жертвой» при разговоре с мошенниками. В МВД об этом предупреждали не раз.



Среди прочих советов, в том числе:

игнорировать звонок или не начинать разговор, если нет уверенности, что входящий вызов важен,

подключить голосовые помощники для ответа на звонок.

Министерство также порекомендовало включить воображение, чтобы отвечать мошенникам нестандартно. Такая тактика поставит злоумышленников в тупик, считают в МВД.

В мае киберполиция России напомнила, какие данные ни в коем случае нельзя разглашать третьим лицам. Среди них финансовая информация, например, номера банковских карт, сроки их действия, CVC/CVV-коды, логины, пароли от интернет-банка, а также коды из СМС и push-уведомлений.

Кроме того, нельзя сообщать паспортные данные, СНИЛС, ИНН, пересылать фото документов. Особое внимание аутентификационным кодам — одноразовым паролям, QR-кодам и push-кодам подтверждения. Их нельзя передавать никому, независимо от повода.