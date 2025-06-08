В аэропорту Внуково подтопило терминал из-за ливня
Один из терминалов московского аэропорта Внуково подтопило из-за мощного ливня, обрушившегося на столицу, сообщила РБК пресс-служба воздушной гавани.
Представители аэропорта Внуково сообщили, что в результате сильного ливня, града и шквалистого ветра была частично повреждена кровля, что привело к подтоплению внутри пассажирского терминала.
Все службы аэропорта переведены на усиленный режим работы. По словам пресс-службы, задействованы все доступные ресурсы для ликвидации последствий непогоды и снижения влияния ситуации на вылеты. В расписание некоторых рейсов были внесены изменения.
Пассажирам рекомендуют заранее уточнять статус рейсов на официальном сайте аэропорта или у авиакомпаний.
По информации телеграм-канала Mash, по состоянию на 18:22 мск во Внуково отсутствует возможность заправки самолетов из-за подтопления перрона. Рейсы на вылет задерживают, а прилетевшие самолеты кружат над аэропортом. Росавиация сообщила, что из-за непогоды три летевших во Внуково самолета ушли на запасные аэродромы.
Сегодня, 8 июня, в Москве сохраняется грозовая погода с ливнями, градом и порывистым ветром. Днем во время грозы молния ударила в Останкинскую башню.
Власти столицы предупредили, что непогода продлится до конца воскресенья, и порекомендовали москвичам отказаться от прогулок на улице, не прятаться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.
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