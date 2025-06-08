Три рейса ушли на запасные аэродромы из-за непогоды в Москве
Росавиация сообщила, что из-за погоды командиры трех воздушных судов, летевших во Внуково, приняли решение уйти на запасные аэродромы.
«Аэропорт Внуково в связи с грозой в районе воздушной гавани принимает и отправляет самолеты по фактической погоде. Специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг за работой воздушного транспорта в Московском регионе на фоне непогоды», — говорится в сообщении.
На Москву вечером 8 июня обрушился сильный ливень. В аэропорту Внуково вода повредила крышу пассажирского терминала, из-за чего помещение подтопило. В пресс-службе аэропорта сообщили, что в расписание некоторых рейсов были внесены изменения, а все службы авиагавани перешли на усиленный режим работы.
Власти столицы предупредили, что непогода продлится до конца воскресенья, и порекомендовали москвичам отказаться от прогулок на улице, не прятаться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.
Читайте РБК в Telegram.
Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции
Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли
Маск предложил создать новую политическую партию в США
Зеленский раскрыл роль водителей фур в атаке дронов на аэродромы
Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта
В Киргизии снесли один из самых высоких в мире памятников Ленину
Маск удалил пост о Трампе в «файлах Эпштейна»
Мединский обратился к Киеву из-за срыва обмена
В Ura.ru объяснили причину прихода силовиков в редакцию второй день подряд
Набиуллина описала инфляцию в Россию произведением классика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов