Три рейса ушли на запасные аэродромы из-за непогоды в Москве

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Росавиация сообщила, что из-за погоды командиры трех воздушных судов, летевших во Внуково, приняли решение уйти на запасные аэродромы.

«Аэропорт Внуково в связи с грозой в районе воздушной гавани принимает и отправляет самолеты по фактической погоде. Специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг за работой воздушного транспорта в Московском регионе на фоне непогоды», — говорится в сообщении.

На Москву вечером 8 июня обрушился сильный ливень. В аэропорту Внуково вода повредила крышу пассажирского терминала, из-за чего помещение подтопило. В пресс-службе аэропорта сообщили, что в расписание некоторых рейсов были внесены изменения, а все службы авиагавани перешли на усиленный режим работы.

Video

Власти столицы предупредили, что непогода продлится до конца воскресенья, и порекомендовали москвичам отказаться от прогулок на улице, не прятаться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.