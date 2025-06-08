Мощный ливень в Москве. Видео

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В Москве начался мощный ливень. По данным властей, до конца воскресенья в городе местами будут фиксировать «очень сильный дождь», ливень, грозу и град, а также шквалистое усиление ветра с порывами до 20–25 м/с.

Москвичам порекомендовали воздержаться от прогулок на улице и не прятаться под деревьями, а также не парковать рядом с ними автомобили.