Мощный ливень в Москве. Видео
В Москве начался мощный ливень. По данным властей, до конца воскресенья в городе местами будут фиксировать «очень сильный дождь», ливень, грозу и град, а также шквалистое усиление ветра с порывами до 20–25 м/с.
Москвичам порекомендовали воздержаться от прогулок на улице и не прятаться под деревьями, а также не парковать рядом с ними автомобили.
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