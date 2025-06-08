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Военная операция на Украине ,  
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ТАСС сообщил о 3,5 тыс. запросов родных солдат ВСУ к России насчет плена

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

Близкие украинских военных более 3,5 тыс. раз в мае обратились к России по вопросам плена, рассказали в силовых структурах, передает ТАСС.

«Мы подсчитали, что за май нам поступили 3586 сообщений от родных и близких украинских военнослужащих, которые хотят сдаться в плен или разыскивают своих родственников, мобилизованных в ВСУ», — сказал собеседник агентства.

Издание уточнило, что запросы были направлены с помощью телеграм-бота обратной связи «Cохрани себе жизнь».

Ранее силовики сообщали ТАСС, что родственники находящихся в Сумской области солдат ВСУ просят их сдаться в плен России, чтобы спастись. Именно через родственников украинских солдат чаще всего проводят «первичные мероприятия по обеспечению безопасной сдачи в плен изъявившего желание сложить оружие солдата ВСУ».

По данным Международного комитета Красного Креста (МККК) на февраль, Россия и Украина с февраля 2022 года уведомили МККК о содержании под стражей 16 тыс. военнослужащих и гражданских лиц.

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После переговоров Москвы и Киева 2 июня в Стамбуле глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что Россия «в одностороннем порядке» передаст тела 6 тыс. погибших украинских военных и примет тела российских солдат при наличии их у Украины. Глава украинской делегации Рустем Умеров также анонсировал передачу 6 тыс. тел российских военных.

Стороны также договорились о масштабном обмене военнопленными.

В субботу, 7 июня, Мединский сообщил, что первая партия тел погибших украинских солдат прибыла в район обмена, однако Украина перенесла прием тел и обмен пленными на неопределенный срок.

В Киеве сообщили о продолжении подготовки к обмену и что списки военнопленных, полученные от Москвы, «не соответствуют согласованному подходу».

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