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Политика ,  
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Маск без объяснений выложил пост о «развязке» на фоне конфликта с Трампом

Илон Маск
Илон Маск (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Американский миллиардер Илон Маск опубликовал в своем Х пост о «развязке», не объясняя его значение. Публикация сделана на фоне конфликта Маска с президентом США Дональдом Трампом.

«Наиболее вероятна самая забавная развязка», — написал Маск.

Позже он ответил на один из комментариев, сделанных под постом. Там пользователь прикрепил картинку-мем: собака сидит и смотрит на фотографирующего ее хозяина, тогда как на заднем фоне видна куча мусора, которую устроил пес. На месте с изображением разбросанных бумажек стоит подпись: «американская политика», а на собаке подписано «Илон».

В ответ на комментарий Маск прислал улыбающийся счастливый эмодзи.

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В конце мая Маск закончил свою работу в качестве главы департамента по повышению эффективности работы правительства (DOGE). Трамп потом спросил у помощников, считают ли они «чушью» обещание Маска сократить бюджетные расходы на $1 трлн. А позже Трамп заявил, что отзывает кандидатуру Джареда Айзекмана на пост главы NASA. Как считалось, Айзекмана выдвинул ранее Маск.

Во вторник, 3 июня, Маск в соцсети X назвал «безобразием» законопроект президента о расходах конгресса. В четверг, 5 июня, Трамп попросил Маска критиковать президента, а не закон, заявив, что у них двоих были отличные отношения, но не факт, что так будет и впредь. Тогда Маск заявил, что Трамп проиграл бы выборы без его поддержки, а Трамп сообщил, что попросил Маска «уйти», потому что бизнесмен «выдохся».

Маск также выложил в X пост, в котором заявил, что Трамп упоминается в документах по делу Джеффри Эпштейна. Финансисту Джеффри Эпштейну впервые предъявили обвинения в 2006-м, он признал вину в организации проституции и был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

Позже, 7 июня, Маск удалил публикацию.

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Софья Полковникова
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Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
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