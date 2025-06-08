Основатель Group-IB Илья Сачков подал шесть исков к колонии

Сооснователь Group-IB (сейчас — F.A.C.C.T.) Илья Сачков, осужденный в России за государственную измену, подал шесть исков к исправительной колонии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы. Сачков отбывает наказание в колонии в Красноярске.

Иски Сачков подал за:

недопуск женщины на длительное свидание. Эту жалобу он позже отозвал «в связи с добровольным удовлетворением требований».

выдворение в штрафной изолятор на трое суток за то, что тот не прошел в нужное время видеообучение по воспитательной работе. По словам Сачкова, в тот день не было радиосообщений с призывом приступить к занятию, его также не позвал охранник, а часы в отрядах показывают разное время.

В колонии заявили, что заключенный знает правила внутреннего распорядка и расписание. Кроме того, там сказали, что за состоянием часов в отряде ежедневно следят сотрудники колонии. Суд иск не удовлетворил, следует из материалов.

Требования по другим четырем искам не указана, уточнило агентство. Один из них был отклонен, другие пока не рассмотрены.

Компания Group-IB была основана студентами МГТУ им. Баумана Сачковым и Дмитрием Волковым. Персонал фирмы работает над созданием продуктов для защиты интеллектуальной собственности, предотвращения кибератак и мошенничества. Также в компании есть наработки по борьбе с высокотехнологичными преступлениями. В апреле 2023 года топ-менеджмент и российские акционеры выкупили бизнес Group-IB в России, развитие бизнеса продолжилось под брендом F.A.С.С.T. Непосредственно Group-IB теперь представлена только на международном рынке. Штаб-квартира — в Сингапуре.

Сачков был арестован в сентябре 2021 года, материалы дела засекречены. Источники РБК на рынке информбезопасности сообщали тогда, что арест может быть связан с делом, когда по подозрению в госизмене арестовали руководителя Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова и сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова.

Кроме того, источники связывали арест Сачкова с криптолокерами — вредоносными программами, которые шифруют данные на компьютере жертвы и требуют выкуп за расшифровку. Bloomberg писал, что дело против Сачкова появилось после передачи США сведений о причастности российских хакеров к вмешательству в выборы американского президента в 2016 году.

В июле 2023 года суд приговорил Сачкова к лишению свободы на 14 лет по статье о госизмене.Он назвал обвинение «новым делом Дрейфуса» и заявлял, что он «не изменник, не шпион и не предатель», а инженер, который «неоднократно доказывал преданность и пользу Родине».