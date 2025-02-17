Новый владелец F.A.C.C.T. сменил название компании на F6

Бывшая «дочка» Group-IB, компания F.A.C.C.T., сменила название на F6 после продажи части бизнеса фонду Юрия Максимова «Сайберус». Компания займется борьбой с хакерами и разработкой технологий для расследования киберпреступлений

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Компания в сфере информационной безопасности F.A.C.C.T. (бывшая «дочка» Group-IB) завершила сделку по продаже бизнеса фонду «Сайберус», сообщил РБК представитель компании. После этого компания сменит название и будет работать под брендом F6. Новая компания сфокусируется на борьбе с киберпреступностью и разработке технологий и сервисов для расследования киберпреступлений в России и за рубежом, уточнил собеседник РБК.

В ноябре 2024-го 47% компании F.A.C.C.T., в частности действующие контракты и сотрудники, перешли в управление фонда «Сайберус», принадлежащего консорциуму частных инвесторов, в том числе бизнесмену Юрию Максимову. Еще 53% F.A.C.C.T. у частных лиц. Сумма сделки не раскрывалась.

Гендиректором новой структуры F6 стал глава F.A.C.C.T. Валерий Баулин, под его руководство перешла команда компании в полном составе, уточнил представитель F6. Техническим директором структуры назначен Никита Кислицин, директором сервисного блока — Александр Соколов, коммерческим директором — Егор Халилов, директором по маркетингу — Анастасия Меркулова.

Уточняется, что решения F6 станут частью международного экспортного предложения фонда «Сайберус». Также предполагается расширение кооперации F6 с другими проектами фонда. «Сайберус» не будет участвовать в операционном управлении F6, добавил представитель компании.

По словам собеседника РБК, F6 уже работает над обновлением продуктовой линейки и локализацией ключевых решений. В 2025 году компания планирует выпустить ряд новых продуктов, в том числе коммерческий центр управления кибербезопасности (SOC) и антифрод-платформу.

Что такое F.A.C.C.T. и «Сайберус»

АО «Сайберус» было создано в 2021 году частными инвесторами, в том числе Юрием Максимовым, который также является сооснователем «Группы Позитив» (оказывает услуги кибербезопасности под брендом Positive Technologies, капитализация на Мосбирже — более 120 млрд руб.). Весной 2024-го года Forbes назвал Максимова третьим в России долларовым миллиардером из числа программистов. «Сайберус» работает по модели foundation, то есть консорциума в сфере кибербезопасности. Среди активов компании — проекты «Кибердом», «Кибериспытание» и CyberOK, а также доли в разработчике EveryTag и образовательной платформе CyberED.

F.A.C.C.T. (российское юрлицо — ООО «Ф.А.К.К.Т.») создана на базе российских активов Group-IB, компания работает на рынке кибербезопасности с 2003 года. Group-IB была основана студентами МГТУ им. Баумана Ильей Сачковым и Дмитрием Волковым в Москве. В 2018-м компания перенесла штаб-квартиру в Сингапур. В сентябре 2021 года Сачков был задержан по обвинению в госизмене и в 2023 году был приговорен к 14 годам колонии строгого режима.

В 2023 году Group-IB продала российский бизнес местному руководству и частным инвесторам, которые переименовали компанию в F.A.C.C.T. Главой новой структуры стал Валерий Баулин, ранее занимавший должность регионального директора Group-IB. Илья Сачков тогда остался основным акционером с долей 37,5%. В 2023 году выручка F.A.C.C.T. снизилась на 23%, до 929 млн руб., тогда как чистая прибыль увеличилась на 582%, до 225 млн руб.