 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Медведев связал отказ Киева принять тела с нежеланием платить вдовам

Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК)

Украинская сторона отказалась принять тела своих погибших военных из-за нежелания признать большое количество потерь и отказа платить вдовам солдат, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Есть две причины: страшно признать, что их 6 000, и они не хотят платить вдовам», — написал Медведев в социальной сети X.

Ранее 7 июня помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что первая партия тел погибших украинских солдат прибыла в район обмена, однако Украина перенесла приемку тел на неопределенный срок.

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными ранее позже заявил, что конкретная дата обмена телами погибших военных не была согласована, а действия Москвы назвал односторонними. В связи с этим, сообщил представитель штаба Петр Яценко, обмен переносится на следующую неделю.

Клишас заявил, что Украина не готова к обмену пленными
Политика
Андрей Клишас

Замминистра обороны России Александр Фомин при этом говорил, что российская сторона заранее уведомила о готовности на этой неделе начать передачу тел погибших военных, но не получила согласия Украины.

Позже представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что ждет от Киева официальных уведомлений по этому вопросу.

Россия и Украина договорились о возвращении тел погибших военных на переговорах в Стамбуле 2 июня. По итогам встречи Мединский заявил, что Россия «в одностороннем порядке» передаст Украине тела шести тысяч погибших и примет тела российских военнослужащих при наличии их у Украины.

В тот же день стороны достигли договоренности об обмене тяжелоранеными и больными военнопленными, а также военнослужащими младше 25 лет. Мединский уточнил, что Россия уже передала Украине список из 640 пленных. Однако в украинском координационном центре отметили, что предоставленные списки «не соответствуют согласованным критериям».

Читайте РБК в Telegram.

Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции

Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли

Маск предложил создать новую политическую партию в США

Зеленский раскрыл роль водителей фур в атаке дронов на аэродромы

Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта

В Киргизии снесли один из самых высоких в мире памятников Ленину

Маск удалил пост о Трампе в «файлах Эпштейна»

Мединский обратился к Киеву из-за срыва обмена

В Ura.ru объяснили причину прихода силовиков в редакцию второй день подряд

Набиуллина описала инфляцию в Россию произведением классика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Военная операция на Украине обмен Дмитрий Медведев Украина Россия
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Материалы по теме
Как выглядит колонна с телами украинских военных на обмен. Видео
Политика
Зеленский анонсировал обмен военнопленными с Россией
Политика
Медведев гарантировал возмездие всем, кто его ждет
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 90,4 (-0,27) Инвестиции, 06 июн, 20:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 79,17 (+0,04) Инвестиции, 06 июн, 20:32
Умерла бывший главный режиссер Московского Цирка Никулина Дружинина Общество, 22:48
Из-за пожара на складе в Подмосковье перекрыли движение Общество, 22:39
Избранный президент Польши выступил против членства Украины в Евросоюзе Политика, 22:31
Пожар на складе в Подмосковье локализовали Общество, 22:27
Медведев связал отказ Киева принять тела с нежеланием платить вдовам Политика, 22:12
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
Житель поселка в Белгородской области получил ранение при атаке дрона Политика, 21:50
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Трамп пригрозил Маску «серьезными последствиями» за поддержку демократов Политика, 21:37
Киркоров рассказал о своем самочувствии после получения ожога Общество, 21:35
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
На территории горящего в Подмосковье склада обрушилась кровля Общество, 21:18
Пять человек пострадали при наезде автомобиля на людей в Германии Общество, 21:08
У выпускницы аннулировали результат ЕГЭ из-за «умных» очков Общество, 21:07
Сафонов пропустит матч против Белоруссии после грубой ошибки с Нигерией Спорт, 21:00