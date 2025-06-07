Медведев связал отказ Киева принять тела с нежеланием платить вдовам

Дмитрий Медведев (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК)

Украинская сторона отказалась принять тела своих погибших военных из-за нежелания признать большое количество потерь и отказа платить вдовам солдат, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Есть две причины: страшно признать, что их 6 000, и они не хотят платить вдовам», — написал Медведев в социальной сети X.

Ранее 7 июня помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что первая партия тел погибших украинских солдат прибыла в район обмена, однако Украина перенесла приемку тел на неопределенный срок.

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными ранее позже заявил, что конкретная дата обмена телами погибших военных не была согласована, а действия Москвы назвал односторонними. В связи с этим, сообщил представитель штаба Петр Яценко, обмен переносится на следующую неделю.

Замминистра обороны России Александр Фомин при этом говорил, что российская сторона заранее уведомила о готовности на этой неделе начать передачу тел погибших военных, но не получила согласия Украины.

Позже представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что ждет от Киева официальных уведомлений по этому вопросу.

Россия и Украина договорились о возвращении тел погибших военных на переговорах в Стамбуле 2 июня. По итогам встречи Мединский заявил, что Россия «в одностороннем порядке» передаст Украине тела шести тысяч погибших и примет тела российских военнослужащих при наличии их у Украины.

В тот же день стороны достигли договоренности об обмене тяжелоранеными и больными военнопленными, а также военнослужащими младше 25 лет. Мединский уточнил, что Россия уже передала Украине список из 640 пленных. Однако в украинском координационном центре отметили, что предоставленные списки «не соответствуют согласованным критериям».