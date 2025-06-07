Площадь пожара на складе в Пушкино выросла до 21 тыс. кв. м.

Загорелся склад, где хранились горючие жидкости в бочках, газовые баллоны и поддоны

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Площадь пожара на складе в подмосковном Пушкино увеличилась до 21 тыс. кв. м., сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

«Тушение пожара в Подмосковье продолжается. Площадь увеличилась до 21 тыс. кв.м. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка на складе, огонь перешел на соседнее здание», — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС сообщили, что площадь пожара составляет 8,1 тыс. кв. м.

Пожар произошел на складе по адресу ул. Новая, 16. В ведомстве отметили, что на складе находятся легковоспламеняющиеся жидкости в бочках, газовые баллоны и поддоны.

Прокуратура Московской области сообщила , что контролирует установление обстоятельств и причин пожара.

Утром 7 июня в Ростовской области произошел пожар на складе полимерной продукции. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. В тушении огня были задействованы 37 пожарных и 13 единиц техники.

Позже в МЧС сообщили, что при пожаре пострадал один работник.