В Тамбовской области произошел пожар на предприятии из-за обломков дронов
Украинские дроны атаковали Мичуринск в Тамбовской области, обломки беспилотника упали на предприятие, произошел пожар, сообщил врио главы региона Евгений Первышов. Возгорание уже потушили.
«Пострадали три человека, двое в настоящее время госпитализированы», — рассказал губернатор в телеграм-канале.
В Мичуринске находится несколько промышленных предприятий, в частности один из крупнейших в Тамбовской области завод «Прогресс». Он выпускает высокотехнологичное оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники, оборудование для газо- и нефтепроводов, а также широкий спектр электротехники гражданского назначения.
Всего за эту ночь над российскими регионами сбили 174 дрона. В Энгельсе Саратовской области также произошел пожар на промышленном предприятии из-за падения обломков одного из беспилотников. Там предварительно обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Повреждения также получил многоквартирный дом на улице Тельмана; пострадавших нет, жителей эвакуировали.
Кроме того, были перехвачены десять беспилотников, летевших на Москву, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. На фоне атак дронов ряд российских аэропортов, в том числе столичных, приостанавливали прием и отправку рейсов.
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