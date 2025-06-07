Пожар площадью 2 тыс. кв. м произошел на складе в Азове Ростовской области

В Ростовской области на складе произошел пожар площадью 2 тыс. кв. м

Возгорание произошло в складском помещении полимерной продукции, сообщили в МЧС

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В Азове Ростовской области горит склад на 2 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба МЧС. Ведомство назвало пожар «крупным».

На месте работают 37 пожарных и 13 единиц техники.

Возгорание произошло в складском помещении полимерной продукции по адресу: город Азов, улица Победы, 47ж, сообщил представитель МЧС, передает «РИА Новости».

Сообщение о возгорании поступило около 12:00 мск. Сейчас из-за него задымлены близлежащие улицы, но пожар виден и из отдаленных районов города, пишет «Комсомольская правда. Ростов» со ссылкой на МЧС.

В ведомстве уточнили, что тушение осложняет «высокая пожарная нагрузка внутри здания».