В Ростовской области на складе произошел пожар площадью 2 тыс. кв. м
В Азове Ростовской области горит склад на 2 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба МЧС. Ведомство назвало пожар «крупным».
На месте работают 37 пожарных и 13 единиц техники.
Возгорание произошло в складском помещении полимерной продукции по адресу: город Азов, улица Победы, 47ж, сообщил представитель МЧС, передает «РИА Новости».
Сообщение о возгорании поступило около 12:00 мск. Сейчас из-за него задымлены близлежащие улицы, но пожар виден и из отдаленных районов города, пишет «Комсомольская правда. Ростов» со ссылкой на МЧС.
В ведомстве уточнили, что тушение осложняет «высокая пожарная нагрузка внутри здания».
Читайте РБК в Telegram.
Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции
Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли
Маск предложил создать новую политическую партию в США
Зеленский раскрыл роль водителей фур в атаке дронов на аэродромы
Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта
В Киргизии снесли один из самых высоких в мире памятников Ленину
Маск удалил пост о Трампе в «файлах Эпштейна»
Мединский обратился к Киеву из-за срыва обмена
В Ura.ru объяснили причину прихода силовиков в редакцию второй день подряд
Набиуллина описала инфляцию в Россию произведением классика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов