В Пушкино загорелся склад с горючей жидкостью и газовыми баллонами
В подмосковном городе Пушкино произошел крупный пожар на складе, сообщили РБК в МЧС Московской области.
«Пожар произошел на складе по адресу: г. Пушкино, ул. Новая, 16. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Внутри склада находятся легковоспламеняющиеся жидкости в бочках, газовые баллоны и поддоны, что способствует быстрому распространению огня», — говорится в сообщении.
На месте работают более 50 специалистов и 12 единиц техники.
В пресс-службе МЧС России РБК сообщили, что предварительная площадь составляет 8,1 тыс. кв. м. На место следует лаборатория по замеру воздуха на предмет превышения ПДК (предельно допустимой концентрации вредных веществ).
РБК обратился за комментарием в офис администрации Пушкино и в администрацию Пушкинского муниципального района.
По данным сервиса «Яндекс Карты», по адресу: Новая, 16, находится офис компании Spectrol, производящей автохимию, масла и автокосметику.
Утром 7 июня в Ростовской области произошел пожар на складе полимерной продукции. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. Пострадал один человек.
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