Белый дом опроверг прогноз Маска о рецессии в США из-за пошлин Трампа

Глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет опроверг прогноз американского предпринимателя Илона Маска о рецессии в экономике США во второй половине 2025 года из-за пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом.

«Пошлины введены, инфляция замедлилась, на рынке труда все отлично, а налоговые льготы еще даже не вступили в силу. <...> Это будет точно не рецессия и даже не рост в 3%, все будет гораздо лучше», — заявил Хассет в эфире Fox News.

Он добавил, что в мае торговые пошлины принесли экономике около $60 млрд, а по данным Бюджетного управления Конгресса США, тарифные поступления составят $2,8 трлн за следующие десять лет.

Ранее Маск в соцсети X на фоне конфликта с Трампом заявил, что пошлины, введенные президентом Соединенных Штатов, приведут к рецессии во второй половине 2025 года.

В Сенате также выразили мнение, что пошлины Трампа могут привести США к «особенно тяжелой рецессии».

В начале апреля президент США объявил о введении новых пошлин на импорт из ряда стран. Для Европейского союза тарифы составили 20%, для Китая — 34%. Ранее ставка на китайский импорт была 10%, затем ее удвоили, в итоге суммарный тариф достиг 54%. В ответ Китай ввел ответные меры, после чего обе стороны начали взаимное повышение пошлин.

В мае США и Китай заключили «перемирие» — Вашингтон снизил пошлины на китайские товары с 145% до 30%, а Пекин — с 125% до 10% на 90 дней.

Трамп объяснял введение тарифов необходимостью «восстановить экономику и предотвратить мошенничество», отмечая, что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению как друзьями, так и врагами» на протяжении десятилетий.