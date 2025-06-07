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Военная операция на Украине ,  
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Аэропорт Шереметьево возобновил прием и отправку самолетов

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Военная операция на Украине
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Атаки беспилотников на Москву

В московском аэропорту Шереметьево сняли ограничения на полеты, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения вводились в 3:10 мск для обеспечения безопасности полетов на фоне атаки беспилотников.

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Ранее меры по ограничению полетов вводили в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский, к 00:40 их сняли. За несколько минут до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника ВСУ на подлете к столице.

В 03:35 мэр Москвы сообщил об уничтожении на подлете к городу еще четырех дронов.

По информации Минобороны, за период с 14:30 мск 6 июня до 00:00 мск 7 июня средства ПВО уничтожили 82 беспилотника ВСУ. Дроны были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской и Калужской областей, а также московского региона.

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Теги
Плугина Ирина
Росавиация ограничения аэропорт Шереметьево
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