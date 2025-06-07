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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении 82 дронов в восьми регионах

Сюжет
Военная операция на Украине

За период с 14:30 мск 6 июня до 00:00 мск 7 июня дежурные средства ПВО уничтожили 82 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает Минобороны.

По информации ведомства, дроны были перехвачены и сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской и Калужской областей, а также московского региона.

Ростовский губернатор сообщил об отражении атаки беспилотников
Политика
Фото:Минобороны России

После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

В ночь на 7 июня врио губернатора Курской области Адександр Хинштейн сообщил об отражении атаки беспилотников на регион. Погибших и пострадавших в результате атаки не было.

Накануне, 6 июня, на подлете к Москве средства ПВО сбили пять дронов за вечер.

В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский за вечер два раза вводили ограничения на прием и выпуск рейсов. В аэропорту Калуга вводились те же меры безопасности по ограничению полетов.

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Плугина Ирина
Минобороны беспилотники ПВО Военная операция на Украине
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