Минобороны сообщило об уничтожении 82 дронов в восьми регионах

За период с 14:30 мск 6 июня до 00:00 мск 7 июня дежурные средства ПВО уничтожили 82 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает Минобороны.

По информации ведомства, дроны были перехвачены и сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской и Калужской областей, а также московского региона.

После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

В ночь на 7 июня врио губернатора Курской области Адександр Хинштейн сообщил об отражении атаки беспилотников на регион. Погибших и пострадавших в результате атаки не было.

Накануне, 6 июня, на подлете к Москве средства ПВО сбили пять дронов за вечер.

В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский за вечер два раза вводили ограничения на прием и выпуск рейсов. В аэропорту Калуга вводились те же меры безопасности по ограничению полетов.