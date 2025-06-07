Минобороны сообщило об уничтожении 82 дронов в восьми регионах
За период с 14:30 мск 6 июня до 00:00 мск 7 июня дежурные средства ПВО уничтожили 82 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает Минобороны.
По информации ведомства, дроны были перехвачены и сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской и Калужской областей, а также московского региона.
После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.
В ночь на 7 июня врио губернатора Курской области Адександр Хинштейн сообщил об отражении атаки беспилотников на регион. Погибших и пострадавших в результате атаки не было.
Накануне, 6 июня, на подлете к Москве средства ПВО сбили пять дронов за вечер.
В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский за вечер два раза вводили ограничения на прием и выпуск рейсов. В аэропорту Калуга вводились те же меры безопасности по ограничению полетов.
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