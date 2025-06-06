Кинофестиваль в Гатчине отменил показ фильма с Ургантом в главной роли
Организаторы международного фестиваля «Литература и кино» в Гатчине отменили показ фильма режиссера Николая Солодникова с шоуменом и телеведущим Иваном Ургантом в главной роли, пишет «Бюллетень кинопрокатчика». Издание «Абзац» сообщает, что картину попросили снять с фестиваля «общественники».
Фестиваль «Литература и кино» в Гатчине, который пройдет с 17 по 21 июня, как пишет «Абзац», ранее анонсировал показ фильма Солодникова «Во сне ты горько плакал» с Ургантом в главной роли. Однако представители одного из общественных движений попросили отменить показ, призвав не поддерживать творчество артистов с «антироссийской» позицией. В расписании фестиваля фильма нет.
«Мне никто ничего не объяснил [причину снятия фильма]. Это лучше у организаторов спросить. Безусловно [показ фильма на фестивале] для меня был важным событием — это мог быть первый показ фильма в России», — сказал РБК Николай Солодников.
В обращении на имя министра культуры Ольги Любимовой, которое приводит «Абзац», «активисты» назвали показ картины при поддержке Минкультуры неприемлемым. В качестве причин общественники указали на позиции Урганта и Солодникова по отношению к военной операции, которую, как отметили авторы обращения, оба осудили. Солодникова также обвинили в связях с иноагентами (его жену Екатерину Гордееву признали иноагентом в России в сентябре 2022 года).
Также активисты под пунктом «критика российских властей» привели интервью режиссера журналисту Юрию Дудю (признан иноагентом в России).
В день начала российской военной операции на Украине, 24 февраля 2022 года, Ургант выступил с антивоенным заявлением. Ведущий сказал, что уехал в отпуск, и обещал вернуться. В сентябре Ургант сообщил, что находится в России.
В августе 2024 года в Санкт-Петербурге отменили выступление Урганта, оно должно было пройти на музыкальном фестивале фонда «Антон тут рядом», помогающего людям с аутизмом.
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