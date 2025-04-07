Над тремя регионами России и Азовским морем за ночь сбили 19 дронов ВСУ

Российские военные за ночь сбили 19 украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов — 13 — сбили над акваторией Азовского моря, четыре — над Краснодарским краем и по одному над Брянской областью и Крымом.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале об уничтожении беспилотника самолетного типа над регионом. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

Накануне, 6 апреля, оборонное ведомство сообщило, что российские военные за ночь сбили 11 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя регионами, в частности над Ростовской, Курской и Белгородской областями.

В тот же день украинские военные, как сообщало Минобороны, нанесли удары по объектам энергетики в Крыму, Брянской, Ростовской и Воронежской областях. Атаки произошли, несмотря на договоренность о необходимости в течение 30 дней с 18 марта не наносить удары по объектам инфраструктуры России и Украины.