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Военная операция на Украине ,  
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За ночь над тремя российскими регионами сбили 11 дронов

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Военная операция на Украине

Российские военные за ночь сбили 11 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя регионами, сообщило Минобороны.

Больше всего — восемь дронов — силы ПВО сбили над Ростовской областью. Два — над Курской и один — над Белгородской областью.

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До этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в телеграм-канале сообщил, что в Ростовской области была отражена атака украинских беспилотников.

Он уточнил, что военные сбили дроны в Ростове-на-Дону, а также в Аксайском, Мясниковском, Октябрьском районах. По предварительным данным, пострадавших нет.

Накануне, в ночь на 5 апреля, российские военные уничтожили и перехватили 49 украинских дронов над девятью регионами России. В том числе над Воронежской, Белгородской, Курской, Самарской, Брянской, Орловской, Липецкой, Пензенской областями и республикой Мордовия.

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Теги
дроны ВСУ ПВО Украина Белгородская область Ростовская область Курская область
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