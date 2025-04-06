За ночь над тремя российскими регионами сбили 11 дронов

Российские военные за ночь сбили 11 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя регионами, сообщило Минобороны.

Больше всего — восемь дронов — силы ПВО сбили над Ростовской областью. Два — над Курской и один — над Белгородской областью.

До этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в телеграм-канале сообщил, что в Ростовской области была отражена атака украинских беспилотников.

Он уточнил, что военные сбили дроны в Ростове-на-Дону, а также в Аксайском, Мясниковском, Октябрьском районах. По предварительным данным, пострадавших нет.

Накануне, в ночь на 5 апреля, российские военные уничтожили и перехватили 49 украинских дронов над девятью регионами России. В том числе над Воронежской, Белгородской, Курской, Самарской, Брянской, Орловской, Липецкой, Пензенской областями и республикой Мордовия.