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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ за сутки атаковали энергообъекты в четырех регионах России

ВСУ атаковали высоковольтные линии в Крыму, Брянской и Ростовской областях
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 5 и 6 апреля нанесли удары по объектам энергетики в Крыму, Брянской, Ростовской и Воронежской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в телеграм-канале.

По данным ведомства, в Крыму 5 апреля в 6:43 украинский дрон повредил высоковольтную линию Островская — Ковыльное ГУП РК «Крымэнерго». В тот же день в Брянской области были атакованы энергообъект «Хвощевская» и (дважды) высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». В результате без электроснабжения остались потребители в Севском и Суземском районах.

На следующий день, 6 апреля, в 1:16 в результате удара украинского дрона по энергообъекту «Ростовская» (филиал ПАО «Россети» — Ростовское ПМЭС) была отключена высоковольтная линия.

В Воронежской области утром атакам дважды подвергся распределительный надземный стальной газопровод низкого давления ОАО «Газпром газораспределение Воронеж».

Минобороны сообщило о 14 атаках ВСУ по объектам энергетики
Политика
Фото:Таисия Лисковец / РИА Новости

Это не первый случай атак ВСУ по российским энергообъектам за последнее время, несмотря на договоренность, достигнутую при участии США, о необходимости в течение 30 дней с 18 марта не наносить удары по объектам инфраструктуры России и Украины.

В частности, атаки наносились по энергообъектам Крыма и Брянской области 26 и 27 марта 2025 года, сообщило ранее Минобороны России.

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