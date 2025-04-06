ВСУ за сутки атаковали энергообъекты в четырех регионах России

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) 5 и 6 апреля нанесли удары по объектам энергетики в Крыму, Брянской, Ростовской и Воронежской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в телеграм-канале.

По данным ведомства, в Крыму 5 апреля в 6:43 украинский дрон повредил высоковольтную линию Островская — Ковыльное ГУП РК «Крымэнерго». В тот же день в Брянской области были атакованы энергообъект «Хвощевская» и (дважды) высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». В результате без электроснабжения остались потребители в Севском и Суземском районах.

На следующий день, 6 апреля, в 1:16 в результате удара украинского дрона по энергообъекту «Ростовская» (филиал ПАО «Россети» — Ростовское ПМЭС) была отключена высоковольтная линия.

В Воронежской области утром атакам дважды подвергся распределительный надземный стальной газопровод низкого давления ОАО «Газпром газораспределение Воронеж».

Это не первый случай атак ВСУ по российским энергообъектам за последнее время, несмотря на договоренность, достигнутую при участии США, о необходимости в течение 30 дней с 18 марта не наносить удары по объектам инфраструктуры России и Украины.

В частности, атаки наносились по энергообъектам Крыма и Брянской области 26 и 27 марта 2025 года, сообщило ранее Минобороны России.