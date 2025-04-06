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Военная операция на Украине ,  
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Человек пострадал при падении обломков дрона в Воронежской области

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Военная операция на Украине

Дежурные силы ПВО Минобороны России минувшей ночью уничтожили несколько украинских дронов, сообщил в телеграм-канале глава Воронежской области Александр Гусев. По его словам, в результате пострадал один человек, ему была оказана помощь. 

«По предварительным данным, при падении обломков ушиб получил один человек. Ему уже оказана помощь», — написал он.

Кроме того, были повреждены два строения. Как отметил глава региона, режим опасности атаки дронов в регионе не вводился.

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По данным Минобороны, минувшей ночью российские военные над тремя регионами сбили 11 украинских беспилотников. Из них восемь — над Ростовской областью, два — над Курской и один — над Белгородской областью. 

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что дроны были сбиты в Ростове-на-Дону, а также в Аксайском, Мясниковском, Октябрьском районах. По предварительным данным, пострадавших нет.

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Теги
Воронежская область Александр Гусев беспилотники ВСУ пострадавший
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