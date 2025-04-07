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Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется тепло

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Новости Москвы

Температура воздуха в Москве повысится до 10 градусов тепла в середине апреля, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«15-16 числа по расчетам уже температура днем будет 10-12 градусов выше нуля», — цитирует агентство синоптика.

Ранее Вильфанд предупредил, что начавшийся 6 апреля в столице снегопад продлится до 8 апреля. В понедельник, 7 апреля, осадки усилятся, отметил он.

В ближайшие дни температура по ночам может опускаться до 8-9 градусов мороза, предупредил научный руководитель Гидрометцентра.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

После начала в столице снегопада в Гидрометцентре сообщили, что уровень погодной опасности в столице повышен до оранжевого. В таких условиях наблюдаются опасные метеорологические условия, а также вероятны стихийные бедствия с причинением ущерба.

Ухудшение погоды в город принес циклон «Зион». На фоне снегопада в столице приостановили работу сервисы аренды электросамокатов.

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Погода Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва
Роман Вильфанд фото
Роман Вильфанд
ученый, метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
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