Вильфанд сравнил снегопад в Москве с погодой в апреле 1998 года

Снегопад в Москве усилится и продлится до 8 апреля, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В городе выпадет до половины месячной нормы осадков, ожидается выпадение до 10-15 см снега. Осадки усилятся днем 7 апреля, уточнил синоптик.

По ночам температура в ближайшую неделю будет опускаться до отрицательных значений, иногда до 8-9 градусов мороза.

По словам Вильфанда, в столице сложилась необычная ситуация с осадками. Количество снега обычно уменьшается с первой декады марта, отметил синоптик.

«В начале марта снег сошел, и вот сейчас такой мощный заряд снега выпал. Нечто подобное было один раз — в апреле 1998 года», — сообщил Вильфанд.

Кроме того, до середины недели в Москве возможна метель и гололедица.

6 апреля в Москве начался снегопад. В Гидрометцентре сообщили, что уровень погодной опасности в столице повышен со среднего, желтого, до предпоследнего, оранжевого. В таких условиях наблюдаются опасные метеорологические условия, а также вероятны стихийные бедствия с причинением ущерба.

Из-за ухудшения погоды жителям Москвы, успевшим поменять зимнюю резину на летнюю, рекомендовали использовать для передвижения городской транспорт.