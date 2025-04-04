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МЧС выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Непогода ожидается в Москве в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице в экстренном предупреждении, опубликованном в телеграм-канале.

По данным ведомства, с 5 по 6 апреля в Москве понизится температура воздуха. 6 апреля ведомство прогнозирует снег, местами мокрый снег.
Порывы ветра местами будут достигать 17 м/с. На дорогах возможна гололедица.

В МЧС порекомендовали москвичам и гостям столицы парковаться в безопасных местах, обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными за рулем и не оставлять детей без присмотра.

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Фото:Shutterstock

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в предстоящие выходные в столичном регионе сформируется небольшой снежный покров, который сохранится в течение всей следующей недели.

По его словам, 6 апреля ожидается снегопад. На следующей неделе синоптик спрогнозировал понижение температуры. По его словам, снежный покров сохранится. Осадки совсем небольшие будут, сугробов точно не будет, отметил Вильфанд.

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