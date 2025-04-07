 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые пошлины США ,  
0 

Азиатские фондовые биржи открылись падением из-за пошлин США

Сюжет
Новые пошлины США

Торги на Токийской фондовой бирже открылись падением котировок на фоне ожидания инвесторами рецессии из-за ситуации с пошлинами США, сообщает The Guardian.

Индекс Nikkei, отражающий динамику 225 ведущих компаний Японии, в первые минуты после открытия сессии потерял 8,8% и достиг отметки 30,792 пункта. Это первое подобное падение индекса с октября 2023 года, пишет газета.

Японский индекс TOPIX также снизился более чем на 8%.

В Южной Корее из-за резкого падения акций торги по индексу Kospi, который служит индикатором производительности фондового рынка страны, приостановили.

Ключевой индекс Гонконгской фондовой биржи HSI потерял более 9% и снизился до 20,7 тыс. пунктов, пишет Bloomberg. Индекс CSI 300 упал почти на 5%. Доходность 10-летних облигаций Китая снизилась на 10 базисных пунктов и приблизилась к рекордно низкому значению, отмечает агентство.

Фондовый рынок Японии открылся с обвалом котировок после тарифов Трампа
Финансы
Фото:Kim Kyung-Hoon / Reuters

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел пошлины в отношении более чем 200 стран и территорий. На товары из Евросоюза будут действовать пошлины в размере 20%, из Китая — 34%, из Индии — 46%. На фоне объявления о новых экономических мерах индекс S&P 500, в который включены крупнейшие американские корпорации, упал на 10,5%. Компании из индекса потеряли около $5 трлн рыночной стоимости.

России в перечне не оказалось. В Белом доме связали отсутствие пошлин в отношении России с переговорами о завершении конфликта на Украине, которые США ведут с Москвой и Киевом.

Кроме того, под тариф 10% попали австралийские необитаемые острова Херд и Макдональд в южной части Индийского океана. Официально там никто не проживает, обитают лишь пингвины. В Белом доме объяснили, что острова были включены в список, потому, что считаются территорией Австралии.

Читайте РБК в Telegram.

«Роснано» подала иск к Анатолию Чубайсу

Как менялась численность российской армии с 1990-х. Инфографика

Трамп предупредил американцев о «трудных временах»

Польша предостерегла Трампа от «исторической ошибки» в отношении России

Стармер заявил о наступлении нового мира

Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика

Сколько нужно зарабатывать, чтобы одобрили ипотеку в 2025 году

ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС

Рекордный по размеру бриллиант огранили в России

Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
фондовая биржа Япония пошлины
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Фондовый рынок Японии открылся с обвалом котировок после тарифов Трампа
Финансы
Трамп объяснил пошлины фразой «иногда приходится принимать лекарства»
Политика
Американский миллиардер предрек экономическую ядерную зиму из-за пошлин
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 92,99 (-0,18) Инвестиции, 04 апр, 17:34 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 84,28 (-0,11) Инвестиции, 04 апр, 17:34
Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется теплоГород, 06:20
Дерипаска подал в британский суд на консультантов-разведчиковБизнес, 06:13
Азиатские фондовые биржи открылись падением из-за пошлин СШАФинансы, 05:53
Мошенники начали размещать QR-коды в объявлениях на подъездах домовОбщество, 05:23
Олимпийский чемпион заявил, что броску Овечкина невозможно научитьсяСпорт, 05:01
Кассационный суд смягчил приговор осужденному в России американцу БлэкуОбщество, 04:57
Трамп объяснил пошлины фразой «иногда приходится принимать лекарства»Политика, 04:42
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Израиль закрыл въезд в страну для двух британских депутатовПолитика, 04:11
Экс-скаут клубов НХЛ назвал уникальным бросок ОвечкинаСпорт, 04:00
Американский миллиардер предрек экономическую ядерную зиму из-за пошлинБизнес, 03:55
Кобахидзе решил вернуть Абхазию и Осетию терпением и верной политикойПолитика, 03:40
Вильфанд сравнил снегопад в Москве с погодой в апреле 1998 годаГород, 03:12
ГП потребовала изъять активы крупнейшего в России производителя ПВХБизнес, 03:08
«Особенный», «как Пушкин». Что говорили президенты США об ОвечкинеСпорт, 03:00