Фондовый рынок Японии открылся с обвалом котировок после тарифов Трампа

Японский фондовый рынок отреагировал падением на объявление Трампа о новых тарифах. Для Японии пошлина составит 24%. На азиатских рынках снижаются цены на фьючерсы американских акций

Торги на Токийской фондовой бирже открылись обвалом котировок на фоне введения президентом США Дональдом Трампом «зеркальных» тарифов, которые для Японии составили 24%.

Ключевой индекс Nikkei 225, отражающий колебание курсов акций 225 ведущих японских компаний, в первые минуты снизился до 34,552 пунктов (3,28%), следует из данных торгов. На пике обвала индекс опускался до 34 102 пунктов.

В последний раз Nikkei падал ниже отметки 35 000 пунктов в августе прошлого года, когда мировые рынки обвалились из-за опасений рецессии в США.

Как пишет Bloomberg, в целом начало торгов азиатскими акциями в регионе было не самым удачным, но в регионе, за исключением Японии, ситуация с американскими фьючерсами сложилась хуже. Так, японский индекс Topix, в который входят компании с большой капитализацией, показал, что фьючерсы на американские акции упали более чем на 3% в начале торгов. Южнокорейский индекс Kospi и австралийский индекс S&P/ASX 200 за день упали более чем на 2%.

Для Южной Кореи новый тариф США составляет 25%, для Австралии — 10%.