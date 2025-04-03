Фондовый рынок Японии открылся с обвалом котировок после тарифов Трампа
Торги на Токийской фондовой бирже открылись обвалом котировок на фоне введения президентом США Дональдом Трампом «зеркальных» тарифов, которые для Японии составили 24%.
Ключевой индекс Nikkei 225, отражающий колебание курсов акций 225 ведущих японских компаний, в первые минуты снизился до 34,552 пунктов (3,28%), следует из данных торгов. На пике обвала индекс опускался до 34 102 пунктов.
В последний раз Nikkei падал ниже отметки 35 000 пунктов в августе прошлого года, когда мировые рынки обвалились из-за опасений рецессии в США.
Как пишет Bloomberg, в целом начало торгов азиатскими акциями в регионе было не самым удачным, но в регионе, за исключением Японии, ситуация с американскими фьючерсами сложилась хуже. Так, японский индекс Topix, в который входят компании с большой капитализацией, показал, что фьючерсы на американские акции упали более чем на 3% в начале торгов. Южнокорейский индекс Kospi и австралийский индекс S&P/ASX 200 за день упали более чем на 2%.
Для Южной Кореи новый тариф США составляет 25%, для Австралии — 10%.
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