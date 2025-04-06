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В Белоруссии пресекли ввоз взрывчатки для отправки в Россию

В Белоруссии пресекли ввоз взрывчатки для отправки в Россию
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Таможня Белоруссии на пункте пропуска «Брест» на границе с Польшей пресекла ввоз крупнейшей в истории страны партии взрывчатки, сообщил официальный телеграм-канал ведомства.

«Белорусской таможенной службой пресечен ввоз на территорию ЕАЭС крупнейшей в истории Белоруссии партии взрывчатки», — говорится в сообщении.

В таможне добавили, что размер партии составил 580 кг, его пытался провезти через белорусско-польскую границу на автомобиле Mercedes и далее транспортировать в Россию 41-летний мужчина.

Предположительно, взрывчатку пытались скрыть, накрыв ее шумоизоляционными материалами и листами ДСП. Для того чтобы на него не среагировали служебные собаки, внутренние края кузова автомобиля обработали технической смазкой, говорится в сообщении таможни.

Экспертиза установила, что взрывчаткой оказалось мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат общим количеством более 580 кг. Предположительно, она произведена в США.

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Таможня возбудила против мужчины и иных неустановленных лиц уголовное дело по ч. 2 ст. 33-1 Уголовного кодекса Белоруссии, наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

В июле 2024 года ФСБ пресекла канал поставки в Россию из Европы взрывчатки для совершения терактов. По данным спецслужбы, взрывчатку и электродетонаторы отправляли по почте из Италии и Германии, скрыв «в полостях автомобильных запасных частей».

В апреле 2024 года сотрудники ФСБ обнаружили взрывчатку в партии икон и церковной утвари, следовавшей с Украины. Тогда нашли 27 взрывных устройств, 70 кг взрывчатки и детонаторы.

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