В Белоруссии пресекли ввоз взрывчатки для отправки в Россию

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Таможня Белоруссии на пункте пропуска «Брест» на границе с Польшей пресекла ввоз крупнейшей в истории страны партии взрывчатки, сообщил официальный телеграм-канал ведомства.

«Белорусской таможенной службой пресечен ввоз на территорию ЕАЭС крупнейшей в истории Белоруссии партии взрывчатки», — говорится в сообщении.

В таможне добавили, что размер партии составил 580 кг, его пытался провезти через белорусско-польскую границу на автомобиле Mercedes и далее транспортировать в Россию 41-летний мужчина.

Предположительно, взрывчатку пытались скрыть, накрыв ее шумоизоляционными материалами и листами ДСП. Для того чтобы на него не среагировали служебные собаки, внутренние края кузова автомобиля обработали технической смазкой, говорится в сообщении таможни.

Экспертиза установила, что взрывчаткой оказалось мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат общим количеством более 580 кг. Предположительно, она произведена в США.



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