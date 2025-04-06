На Алтае задержали мужчину, бросавшего в сотрудников полиции взрывчатку

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Мужчина в селе Бочкари Целинного района Алтайского края устроил стрельбу и бросал взрывчатку в сотрудников правоохранительных органов. По данному факту следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне вечером, 5 апреля. 45-летний мужчина из неприязни к односельчанину начал стрелять из самодельного огнестрельного оружия. На место приехала полиция, но он начал бросать в силовиков самодельные взрывчатые вещества. Мужчину удалось задержать.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции (ст. 317 Уголовного кодекса), которая грозит лишением свободы вплоть до пожизненного.

Следователи осматривают место происшествия, а также обыскивают место жительства подозреваемого. Скорее всего, задержанный будет арестован.

В декабре в центре Москвы 65-летний мужчина дважды бросил в полицейский автомобиль «предметы с воспламеняющейся жидкостью». Никто не пострадал, мужчину задержали. В прокуратуре сообщили, что нарушитель стал жертвой телефонных мошенников.