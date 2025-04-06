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На Алтае задержали мужчину, бросавшего в сотрудников полиции взрывчатку

На Алтае задержали мужчину, бросавшего в сотрудников полиции взрывчатку
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Мужчина в селе Бочкари Целинного района Алтайского края устроил стрельбу и бросал взрывчатку в сотрудников правоохранительных органов. По данному факту следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне вечером, 5 апреля. 45-летний мужчина из неприязни к односельчанину начал стрелять из самодельного огнестрельного оружия. На место приехала полиция, но он начал бросать в силовиков самодельные взрывчатые вещества. Мужчину удалось задержать.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции (ст. 317 Уголовного кодекса), которая грозит лишением свободы вплоть до пожизненного.

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Фото:ГСУ СК России по г. Москве

Следователи осматривают место происшествия, а также обыскивают место жительства подозреваемого. Скорее всего, задержанный будет арестован. 

В декабре в центре Москвы 65-летний мужчина дважды бросил в полицейский автомобиль «предметы с воспламеняющейся жидкостью». Никто не пострадал, мужчину задержали. В прокуратуре сообщили, что нарушитель стал жертвой телефонных мошенников. 

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Алтай полицейские боеприпасы Следственный комитет уголовное дело
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