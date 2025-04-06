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В районе съезда с МКАД на Рублевку столкнулись семь машин

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Сергей Лантюхов / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Лантюхов / news.ru / Global Look Press

На внутренней стороне 60 км МКАД столкнулись семь легковых автомобилей, сообщили в дептрансе Москвы.

«На внутренней стороне 60 км МКАД (в районе съезда № 59) столкнулись семь легковых автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении. Там находится съезд на Рублево-Успенское шоссе.

В дептрансе добавили, что движение осуществляется по трем полосам из пяти и затруднено на 1,3 км. Водителям рекомендовано выбирать пути объезда.

Утром 6 апреля на внутренней стороне 38-го км МКАД столкнулись четыре легковых автомобиля. Движение в районе ДТП было затруднено на 2,7 км.

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Фото:Дмитрий Белицкий / АГН «Москва»

В Москве 6 апреля выпал снег. Дептрранс предупредил, что снегопад может продлиться до вторника, 8 апреля. Водителей попросили избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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