В Москве ввели оранжевый уровень погодной опасности

Фото: Дмитрий Белицкий / АГН «Москва»

Уровень погодной опасности в Москве повышен со среднего, желтого, до предпоследнего, оранжевого, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

«В период до 9:00 мск 7 апреля введен оранжевый уровень погодной опасности из-за сильного, местами очень сильного снега», — говорится в сообщении.

При оранжевом уровне опасности наблюдаются опасные метеорологические условия, а также вероятны стихийные бедствия с причинением ущерба.

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В Гидрометцентре добавили, что в Московской области до 23:00 мск 7 апреля действует желтый уровень погодной опасности. Синоптики предупредили о выпадении мокрого снега, в отдельных местах возможно его налипание на проводах и деревьях, а также гололедица.



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