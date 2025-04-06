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В Москве ввели оранжевый уровень погодной опасности

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Новости Москвы
Фото: Дмитрий Белицкий / АГН «Москва»
Фото: Дмитрий Белицкий / АГН «Москва»

Уровень погодной опасности в Москве повышен со среднего, желтого, до предпоследнего, оранжевого, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

«В период до 9:00 мск 7 апреля введен оранжевый уровень погодной опасности из-за сильного, местами очень сильного снега», — говорится в сообщении.

При оранжевом уровне опасности наблюдаются опасные метеорологические условия, а также вероятны стихийные бедствия с причинением ущерба.

В Москве ввели оранжевый уровень погодной опасности
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В Гидрометцентре добавили, что в Московской области до 23:00 мск 7 апреля действует желтый уровень погодной опасности. Синоптики предупредили о выпадении мокрого снега, в отдельных местах возможно его налипание на проводах и деревьях, а также гололедица.

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И в Москве, и в Подмосковье в указанный период возможны порывы ветра до 15 м/с.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, на утро 6 апреля высота снежного покрова в Москве составила 5 см.

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