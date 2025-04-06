На юго-западе Москвы на МКАД столкнулись четыре машины

Четыре автомобиля столкнулись на внутренней стороне 38-го км МКАД на юго-западе Москвы, сообщила пресс-служба дептранса.

Ведомство уточнило, что движение в районе ДТП затруднено на 2,7 км и порекомендовало ехать в объезд. На месте работают оперативные службы.

Позднее в дептрансе сообщили, что движение восстановлено.

Ранее МЧС предупредило, что с 5 по 6 апреля в Москве понизится температура воздуха, а в воскресенье ведомство прогнозировало снег и предупредило о гололедице. На дорогах возможна гололедица. Сейчас, по данным сервиса «Яндекс Погода», в столице минус два градуса, пасмурно, дождь со снегом.

Накануне, 5 апреля, ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в центре Москвы на улице 1-я Тверская-Ямская. Авария затруднила движение на 1,5 км примерно на полтора часа.