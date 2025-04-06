Москвичам рекомендовали использовать общественный транспорт из-за снега
Жителям Москвы, успевшим поменять зимнюю резину на летнюю, следует использовать городской транспорт на фоне выпавшего в столичном регионе снега. Об этом сообщает московский департамент транспорта в телеграм-канале.
«Сегодня и завтра будет идти снег. ЦОДД рекомендует выезжать только на зимней резине. По прогнозу синоптиков, сегодня и до вторника в Москве обещают снег и сильный ветер», — сообщили в дептрансе. В ведомстве предупредили также о возникновении гололедицы.
Водителям рекомендовали избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на подъемах и спусках с мостов и эстакад. В дептрансе отметили, что за обстановкой на дорогах круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД.
Ранее МЧС Москвы спрогнозировало, что с 5 по 6 апреля в Москве понизится температура воздуха и выпадет снег. По прогнозу МЧС, порывы ветра местами будут достигать 17 м/с.
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