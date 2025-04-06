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Новые пошлины США ,  
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Минфин США не увидел увеличения риска рецессии из-за пошлин Трампа

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Новые пошлины США
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Администрация США не считает, что вводимые торговые пошлины повышают риск наступления рецессии в стране, заявил министр финансов Скотт Бессент в интервью NBC.

«Я так не считаю, и я думаю, что мы можем видеть по числу роста рабочих мест в пятницу, которое было намного выше ожиданий, что мы движемся вперед, поэтому я не вижу причин, по которым мы должны ожидать рецессии», — сказал Бессент, отвечая на вопрос, повысило ли введение пошлин президентом Дональдом Трампом риск начала рецессии.

В пятницу Министерство труда США сообщило, что количество рабочих мест в экономике страны в марте увеличилось на максимальные за три месяца 228 тыс., при этом уровень безработицы повысился с 4,1 до 4,2%.

Ведущий экономист банка JPMorgan Chase & Co. Майкл Фероли в тот же день заявил, что США могут столкнуться с рецессией уже в этом году. Согласно прогнозам банка, снижение ВВП США за 2025 год составит 0,3%, а уровень безработицы повысится до 5,3%.

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Накануне Financial Times (FT) рассказала о реакции американских компаний на введенные пошлины. По данным газеты, некоторые компании боятся открыто критиковать действия властей из-за опасения испортить отношения с администрацией Трампа. Другие собеседники FT отметили, что рынок мог переоценить угрозу от пошлин, поэтому стоит сохранять спокойствие.

Трамп ввел зеркальные пошлины 2 апреля. Базовый размер тарифа для большинства стран составил 10%, однако для многих государств он выше. Так, для Китая он составляет 34%, для Германии — 20%, для Японии — 24%.

России пошлины не коснулись. В Белом доме это связали с тем, что сейчас США ведут переговоры с Москвой и Киевом о завершении конфликта на Украине. Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что обсуждать введение пошлин во время попыток достичь мира было бы контрпродуктивно.

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