В Белом доме связали отсутствие пошлин в отношении России с переговорами

Вводить пошлины в отношении России во время переговоров с ней о мире на Украине было бы контрпродуктивно, поэтому Трамп принял решение «не смешивать эти два вопроса», заявили в Белом доме. Ранее это объясняли отсутствием торговли

Кевин Хассетт (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Вашингтон не включил Россию в список стран, против которых США ввели пошлины, поскольку США ведут переговоры с Москвой и Киевом об урегулировании, заявил в программе ABC This Week директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.

«Очевидно, что ведутся переговоры с Россией и Украиной, и я думаю, что президент [США Дональд Трамп] принял решение не смешивать эти два вопроса», — считает Хассет. При этом, по его словам, это не значит, что к России будут относиться «иначе, чем к любой другой стране».

Хассет полагает, что выносить вопрос пошлин во время попыток достичь мира было бы контрпродуктивно.

По его словам, страны, попавшие под действие «зеркальных» пошлин, «рассержены и принимают ответные меры», но также «садятся за стол переговоров». Как рассказал Хассет, более 50 стран обратились с просьбой начать переговоры, однако, по его мнению, они делают это «потому что понимают, что на них ложится большая часть пошлин». По оценке чиновника, на американских потребителях их последствия не «скажутся сильно».

CNN сообщал, что Трамп обсудил возможное смягчение пошлин с Вьетнамом, Израилем и Индией. По данным Bloomberg, Вьетнам предложил снять пошлины со всех американских товаров в обмен на отмену дополнительных пошлин со стороны Вашингтона, а Индия добивается торговой сделки для снижения сборов.

Глава Минфина США Скотт Бессент ранее говорил, что Соединенные Штаты не стали вводить пошлины на импорт товаров из России и Белоруссии, так как продукция из этих стран не поставляется в США.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила Axios, что Россия, Белоруссия, Куба и Северная Корея не включены в список стран, которые затронут новые пошлины, поскольку «они уже сталкиваются с чрезвычайно высокими тарифами, а введенные санкции препятствуют любой значимой торговле с этими странами». В то же время она не исключила, что Россия может столкнуться с «дополнительными жесткими санкциями».

Объем торговли между США и Россией упал с примерно $35 млрд в 2021 году до $3,5 млрд в 2024 году из-за санкций, введенных после начала спецоперации на Украине. Тем не менее США по-прежнему торгуют с Россией больше, чем с такими странами, как Маврикий или Бруней, которые попали в список Трампа, отмечал Axios.