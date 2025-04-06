Прокуратура рассказала о новом виде мошенничества с кодами телефонов

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Мошенники придумали новый способ обманывать россиян, предлагая им устанавливать оборудование в связи с «заменой» кодов городских телефонов, сообщила прокуратура Москвы.

Новую схему злоумышленники опробовали на 82-летнем пенсионере, заставив его предоставить паспортные данные для уточнения возраста под предлогом установки оборудования со скидкой для пенсионеров. Новую технику якобы нужно было установить в связи с заменой кода городского телефона с 499 на 495.

Злоумышленники заставили мужчину сказать фразу: «Не возражаю против замены номера», после чего прекратили разговор. На следующий день, представляясь сотрудниками службы безопасности банка и ФСБ, аферисты сообщили пенсионеру, что он пытался осуществить незаконный денежный перевод, и попросили его помочь найти недобросовестных сотрудников банка.

Далее мужчина по указанию звонивших снял деньги со счета и передал наличные прибывшему курьеру. Взамен он получил якобы банковские документы, на самом деле изготовленные в фоторедакторе. После этого мошенники перестали выходить на связь.



Мужчина отдал аферистами более 1 млн руб.

Ранее в ВТБ рассказали о мошеннической схеме с «генералом ФСБ». Злоумышленники пытаются запугать жертву подключением к разговору якобы представителя спецслужбы, а затем присылают ей СМС-сообщение или письмо на электронную почту, в котором говорится о попытке войти в его учетную запись с незнакомого устройства. Жертве предлагают перевести деньги на счет, которым на самом деле управляют мошенники.