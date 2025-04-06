МВД предупредило россиян о мошеннической схеме с поддельными QR-кодами
Мошенники стали использовать поддельные QR-коды, чтобы получить доступ к персональным данным россиян, сообщили ТАСС в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.
По информации ведомства, злоумышленники раскладывают в почтовые ящики квитанции с несуществующими долгами за коммунальные услуги. В них также указан поддельный QR-код для оплаты. Если по нему перейти и оплатить задолженность, деньги поступят на счет мошенников.
Кроме того, QR-код может перенаправить пользователя на фишинговую ссылку, через которую мошенники получают доступ к его персональным данным. В МВД порекомендовали перепроверять документ и сравнивать информацию в нем с предыдущими квитанциями. В случае несоответствия данных можно обратиться в свою управляющую компанию.
Ранее в апреле Минцифры сообщило, что доступ к финансовой информации пользователей «Госуслуг» будет ограничиваться на трое суток при подозрении на мошенничество. Речь идет о трех разделах: «Доходы и налоги», «Работа и пенсия», «Льготы и выплаты».
1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на борьбу с кибермошенничеством. Из пояснительной записки к документу следует, что за последние два года число преступлений, совершенных с использованием новых технологий, выросло почти вдвое. По данным МВД, в 2024 году ущерб от преступлений в этой сфере увеличился на 36% и составил 200 млрд руб.
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