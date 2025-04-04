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Как защититься от мошенников ,  
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В ВТБ рассказали о новой мошеннической схеме

В ВТБ рассказали о новой схеме мошенников без кодов из СМС и с «генералом ФСБ»
Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

ВТБ выявил новую мошенническую схему, при которой злоумышленники пытаются создать у жертвы ложное чувство доверия, сообщили в пресс-службе банка.

«Во время разговора с клиентом злоумышленники стремятся создать у него ложное чувство безопасности, убеждая, что «никаких кодов из СМС называть не надо». Использовав главную рекомендацию всех банков, госсервисов, операторов, они входят в доверие и затем обманывают россиян», — говорится в сообщении.

Так, во время первого звонка мошенники стараются запугать клиента: они сообщают, что ему нужно подождать на линии, и, якобы выключив звук, обсуждают, что к разговору можно подключить «генерала ФСБ», после чего звонок обрывается.


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Фото:Наталья Чернохатова / ТАСС

Далее клиенту приходит СМС-сообщение или письмо на электронную почту, в котором говорится о попытке войти в его учетную запись с незнакомого устройства. Также в письме предлагается позвонить по номеру телефона или перейти по ссылке, которые очень похожи на официальные номера или адреса банков, государственных сервисов или операторов связи. По ссылкам открываются фишинговые сайты.

Затем клиент сам звонит мошенникам по указанному номеру и переводит им деньги, причем в беседе жертве предлагают перевести деньги на якобы безопасный счет, которым на самом деле управляют преступники.

В январе 2025 года в ВТБ рассказали о схеме, которую мошенники используют для обмана несовершеннолетних. Злоумышленники запугивают детей, представляясь сотрудниками полиции или других организаций, и призывают их перевести деньги родителям, которым якобы угрожает опасность.

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