В Якутии фермера заподозрили в удержании двух мужчин в рабстве

Фото: СУ СК России по Республике Саха (Якутия)

Следователи в Якутии возбудили уголовное дело против работодателя в Нюрбинском районе республики, который использовал рабский труд двух мужчин, сообщило следственное управления по региону в своем телеграм-канале.

По данным следствия, в «зависимое положение» были поставлены двое мужчин в возрасте 30 лет и 51 года. Один из них вел работы по содержанию крупного рогатого скота, жил в условиях, не подходящих для человека, и был лишен возможности свободно передвигаться.

Второй мужчина жил в доме работодателя, детали его трудовых обязанностей в сообщении СК не приводятся. Ему 4 апреля удалось сбежать и обратиться за помощью к местной жительнице.



Уголовное дело возбуждено по п. «а», «г» ч. 2 ст. 127.2 Уголовного кодекса — использование рабского труда, максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

По данным SakhaDay, сбежавший мужчина рассказал, что работодатель избивал его дубинкой. После этого женщина, к которой он обратился за помощью, вызвала полицию. «Рассказал, что устроился работником к местному фермеру. В первую неделю все было нормально, а на вторую неделю работы фермер стал бить его дубинкой, пинал, все подгонял: «Быстрее, быстрее». Рассказал, что вместе с ним в хотоне (коровнике. — РБК) работал еще один мужчина пожилого возраста. Он был там в наручниках», — сообщила она изданию.

В сентябре 2024 года движение «Альтернатива», которое занимается проблемами рабства и принуждения к труду, сообщило, что в Тульской области держали в рабстве нескольких мужчин и женщин. Они жили в антисанитарных условиях и подвергались насилию.

После этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по этому делу.