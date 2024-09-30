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Общество ,  
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СК проверит данные о группе рабов на ферме под Тулой

СК проверит данные о рабстве участника военной операции на ферме под Тулой
О том, что в Тульской области удерживали группу людей в рабстве для сбора яблок, сообщала общественная организация «Альтернатива». СК проверит эти сведения
Фото: Farooq Khan / EPA / ТАСС
Фото: Farooq Khan / EPA / ТАСС

Следственный комитет организовал проверку по факту незаконного лишения свободы людей на территории фермы в Тульской области, сообщает региональное управление ведомства.

«В соцмедиа сообщается о том, что на территории фермы в Белевском районе Тульской области цыгане незаконно удерживали не менее десяти человек. Среди указанных людей находился бывший участник СВО», — пояснили в СК.

О незаконном удержании группы людей сообщило 26 сентября движение «Альтернатива», занимающееся проблемами рабства и принуждения к труду. В организации рассказали, что цыгане в поселке Ровно Белевского района принуждали несколько мужчин и женщин к сбору яблок.

Работникам первоначально пообещали оплату за работу грузчиками, после чего привезли на ферму и заставили дать расписки о согласии со всем происходящим, пересказывает ход событий «Альтернатива». По ее данным, люди жили в антисанитарных условиях и без горячей воды, а за желание отдохнуть и непослушание к ним применяли насилие, пытавшихся сбежать возвращали. Вечером после работы работников поили алкоголем. Одному из мужчин по имени Александр удалось спрятать в носке телефон, он попросил о помощи. Как пишет организация, «на месте» о помощи попросили еще девять человек, почти все из них уже смогли вернуться домой.

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«Но хоть заявление по данному факту и написано, сотрудники полиции разводят руками — объясняют, что территория открытая, а своими расписками постояльцы якобы подтверждают добровольное нахождение там», — сказано в сообщении «Альтернативы».

О том, что среди группы людей есть участник военной операции, сообщили «Аргументы и факты», которые побеседовали с сотрудниками «Альтернативы». По словам волонтера организации, полицейские рассказали, что «прекрасно знают это место и приезжают туда уже как на работу», регулярно обнаруживая людей, которые пропали без вести или находятся в розыске.

Когда волонтер с полицейскими приехали на ферму, их заверили, что силой тут никого не держат, рассказали в «Альтернативе». Сотрудники МВД попросили всех выйти на улицу, после чего они и увидели Александра, а также еще девять человек, желающих уехать с фермы. Остальные, как пишет «АиФ», испугались.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Тульская область Следственный комитет рабство альтернатива
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