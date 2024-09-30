Бастрыкин поставил на контроль дело о рабах на ферме в Тульской области

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту незаконного лишения свободы людей на территории фермы в Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее региональное управление Следственного комитета начало проверку по статье о незаконном лишении свободы — ст. 127 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по статье — до восьми лет заключения.

О незаконном удержании группы людей сообщило 26 сентября движение «Альтернатива», которое занимается проблемами рабства и принуждения к труду.

В организации рассказали, что цыгане в поселке Ровно принуждали нескольких мужчин и женщин к сбору яблок. Изначально им пообещали заплатить за работу грузчиками, но после привезли на ферму в Ульяновской области и заставили дать расписки о согласии со всем происходящим, рассказали в организации.

«Люди жили в антисанитарных условиях, без горячей воды, с тараканами, клопами и вшами. За непослушание и желание отдохнуть к ним применяли насилие. А тех, кто пытался убежать, возвращали», — добавили там. По информации «Альтернативы», почти все из девяти удерживавшихся на ферме уже вернулись домой.