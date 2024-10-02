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Политика ,  
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В Аргентине начали расследование против Opus Dei из-за рабства

Десятки женщин из Аргентины рассказали, что Opus Dei содержала их в почти рабских условиях, заставляя бесплатно работать в домах руководства. В самой организации настаивают, что все выполняли свои обязанности добровольно
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

В Аргентине открыли уголовное дело против высших руководителей влиятельной католической организации Opus Dei по факту преступлений, связанных с торговлей людьми и трудовой эксплуатацией, сообщает Associated Press.

Расследование начали на основании жалобы, поданной два года назад. Следствие установило, что с 1970-х по 2015 год «люди, занимавшие различные должности в Opus Dei, создали структуру, предназначенную для вербовки по меньшей мере 44 женщин, большинство из которых были девочками и подростками», чтобы содержать их в условиях, «сопоставимых с рабством».

По мнению прокуроров, Opus Dei искала девочек и подростков в бедных семьях, как правило живущих в сельской местности. Их отправляли заниматься домашними делами в домах нумерариев Opus Dei.

Opus Dei (переводится с латыни как «Дело Божие») — организация, основанная испанским священником Хосемарией Эскривой в 1928 году. Сейчас в ней состоят 90 тыс. членов в 70 странах. Большинство членов — миряне, имеющие светскую работу и семьи, которые стремятся «освятить обычную жизнь».

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Фото:Farooq Khan / EPA / ТАСС

Некоторые из заявительниц рассказали AP, что работали в «явно незаконных условиях» по 12 и более часов в день без оплаты и перерывов за исключением молитвы и приема пищи, отсутствия регистрации в системе соцобеспечения и при других нарушениях прав. Женщинам потребовалась психологическая помощь после прекращения работы в Opus Dei.

Быт девушек, которых через жесткую систему психологического контроля принуждали к бесплатному труду в домах нумерариев, весной описала Financial Times. Помощницы нумерариев должны сохранять целомудрие, а их призванием стало «посвещение жизнь физическому труду или домашней работе» в Opus Dei. По словам героинь расследования FT, они каждый день были обязаны ходить на мессу, готовить и убирать, а когда им в конце концов удалось покинуть Opus Dei, у них не было сбережений.

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Фото:Spencer Platt / Getty Images

Аргентинские прокуроры заинтересовались работой организации в тот период и попросили суд вызвать для дачи показаний тех, кто в эти годы был викарием или региональным советником Opus Dei в Аргентине, Парагвае, Уругвае и Боливии: Карлоса Наннея, Патрисио Олмоса и Виктора Уртисаррасу (2014-2022); другим фигурантом стал бывший региональный секретарь, отвечавший за женскую секцию ордена Габриэль Дондо.

Opus Dei отвергает обвинения, называет их полностью ложным и заявляет о готовности сотрудничать со следствием. В организации настаивают, что никто не мешал желающим покинуть ее ряды, а женщины путаются в показаниях.

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Десятки других бывших членов Opus Dei, в том числе из числа руководителей, этим летом рассказали FT, что организация поощряла практику умерщвления плоти среди несовершеннолетних членов. Детям раздавали металлические цепи с шипами (килицы) для ношения на бедре или веревочный хлыст («дисциплинацию»).

Opus Dei объясняет практику умерщвления плоти примером страстей Иисуса Христа: «Христиане призваны подражать великой любви Иисуса и, среди прочего, присоединиться к нему в его искупительных страданиях», однако настаивает, что теперь такие занятия не практикуются.

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